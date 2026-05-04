Van'da terör operasyonu

Van'da terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 14 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs, terörizmin finansmanı soruşturmaları kapsamında 11 şahıs olmak üzere toplam 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

