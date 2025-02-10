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Van'da Suçlulara Yönelik Operasyon: 63 Kişi Tutuklandı

Van'da Suçlulara Yönelik Operasyon: 63 Kişi Tutuklandı
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Van Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli suçlardan aranan 63 şahıs tutuklanırken, birçok suç unsuru da ele geçirildi.

Van'da değişik suçlardan aranması bulunan 63 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet silah, 1 adet kuru sıkı tabanca, 32 adet fişek ve 1 şarjör ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 1 adet elektrikli bisiklet ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 19 litrelik 70 bidon motorin, 20 bidon benzin ve 270 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 174 şahıs yakalanmış, 150 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 63 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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