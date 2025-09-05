Van'da Sokak Satıcılarına Yönelik Uyuşturucu Operasyonu

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 34 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 35,83 gram esrar, 26,41 gram metamfetamin, 6,84 gram skunk, 5,60 gram eroin, 5,03 gram sentetik kannabinoid, 3,60 gram eroin, 1,14 gram sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 34 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN