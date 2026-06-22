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Erciş'te ot yangınları

Erciş'te ot yangınları
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Van'ın Erciş ilçesinde kavak ağaçlarından dökülen polenlerin tutuşmasıyla çıkan ot yangınları, itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Van'ın Erciş ilçesinde ot yangınları mahalle sakinlerini korkuttu.

Erciş'in birçok mahallesinde kavak ağaçlarından dökülen polenlerin tutuşması sonucu otluk alanlarda yangın çıktı. Yangınlar Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Erciş İtfaiye Grup Amiri Kutbettin Aydın, "Havaların ısınmasıyla polen (pamuk) yangınları çoğaldı. Aldığımız ihbarlar neticesinde bugün Erciş'in Yeşilova, Örene, Çelebibağı, Tekevler gibi birçok yerinde çıkan yangınlar, ekiplerimizin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Erciş İtfaiye Grup Amirliği olarak 7 gün 24 saat çıkan yangınlara müdahale etmek için hazırda bekliyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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