Van'da Pancar Toplarken Kayalıklardan Düşen 2 Kişi Kurtarıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde pancar toplarken kayalıklardan düşerek mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Gevaş ilçesine bağlı Yanıkçay Mahallesi mevkiinde doğada kendiliğinden yetişen ve değişik yemeklerde kullanılan bitkileri toplamaya giden gruptan H.R. (46) ile M.E. (25) isimli 2 kişi, çıktıkları kayalıklardan düşerek mahsur kaldı. Bölgedekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD Van Müdürlüğü Doğada Arama Kurtarma Ekip Amirliği, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede yürütülen titiz arama kurtarma çalışmalarının ardından 2 şahıs yaralı olarak bulundukları yerden çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. - VAN