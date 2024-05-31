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Van'da Pancar Toplarken Kayalıklardan Düşen 2 Kişi Kurtarıldı

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Van'ın Gevaş ilçesinde pancar toplarken kayalıklardan düşerek mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Yanıkçay Mahallesi'nde doğada bitki toplamaya giden H.R. ve M.E. isimli 2 kişi, çıktıkları kayalıklardan düşerek mahsur kaldı. AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde pancar toplarken kayalıklardan düşerek mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Gevaş ilçesine bağlı Yanıkçay Mahallesi mevkiinde doğada kendiliğinden yetişen ve değişik yemeklerde kullanılan bitkileri toplamaya giden gruptan H.R. (46) ile M.E. (25) isimli 2 kişi, çıktıkları kayalıklardan düşerek mahsur kaldı. Bölgedekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD Van Müdürlüğü Doğada Arama Kurtarma Ekip Amirliği, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede yürütülen titiz arama kurtarma çalışmalarının ardından 2 şahıs yaralı olarak bulundukları yerden çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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