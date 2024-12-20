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Van'da Otomobilde Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Van'da Otomobilde Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi
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Van İpekyolu ilçesinde yapılan bir polis operasyonunda, bir otomobilde AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu silah ile beraber şarjör ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Van'da bir otomobilde uzun namlulu silah ele geçirildi

VAN - Van'da polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada uzun namlulu silah ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan arada otomobil içerisinde 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 1 adet şarjör, 30 adet 7,62 mm fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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