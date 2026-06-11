Van'da trafik kazası: 2 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İpekyolu Caddesi Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 07 CGL 418 plakalı Audi marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı