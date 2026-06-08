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Van'da otomobil koyun sürüsüne çarptı: 17 koyun telef oldu

Van'da otomobil koyun sürüsüne çarptı: 17 koyun telef oldu
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Van'ın Gürpınar ilçesinde bir otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 17 koyun telef oldu, araçta maddi hasar oluştu. Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Gürpınar ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BTF Fiat marka otomobil, gece 01.50 sularında yoldan karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 17 koyun telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası bölgeye gelen jandarma, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri başka kazaların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Telef olan koyunlar ve kaza yapan otomobil kaldırıldıktan sonra yol, tek şeritten yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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