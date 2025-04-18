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Van'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Van'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
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Van'ın Edremit ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosikletin sürücüsü hafif yaralanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yaralıya ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde akşam saatlerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 23.00 sıralarında Van-Edremit karayolunda meydana geldi. Yol üzerinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda hem motosiklette hem de otomobilde ciddi maddi hasar oluştu. Araçlarda büyük çapta ezilme ve kırılmaların meydana geldiği kazada motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi vatandaşlar olay yerinde yaparak 112 sağlık çalışanlarına haber verdiler. Kaza sonrasında yol kısa bir süreliğine kontrol altında tutularak trafiğe açık kaldı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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