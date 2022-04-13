Van'da kuvvetli rüzgar iş yerlerinin çatısını uçurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da kuvvetli rüzgar iş yerlerinin çatısını uçurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Van'da kuvvetli rüzgar iş yerlerinin çatısını uçurdu

Van'ın Edremit ilçesinde dün geceden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle 3 iş yerinin çatısı uçtu.

Van'ın Edremit ilçesinde dün geceden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle 3 iş yerinin çatısı uçtu.

Van'da gece boyu etkisini sürdüren şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtı. Bugün saat 11.00 sıralarında Edremit ilçesi Şabaniye Caddesi üzerinde bulunan 3 dükkanın çatısı uçtu. Çatının uçtuğunu fark eden esnaf, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve emniyet ekipleri sevk edildi. Esnaf, vatandaşların da yardımıyla düşen çatının parçalarını topladı. O sırada kimsenin dışarıda olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, çatı parçalarının bir aracın üzerine düşmesi ise maddi hasara yol açtı.

Konuya ilişkin konuşan Ömer Duman isimli esnaf, öncesinde küçük bir kasırganın olduğunu ve ardından her yerin tozla kaplandığını belirtti. Camların sallanmasıyla dükkanının arkasına doğru ilerlediğini ve ardından dışarı çıkarken çatının uçtuğunu gördüğünü ifade eden Duman, o sırada kimsenin dışarıda olmamasının tek tesellileri olduğunu kaydetti. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title