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Van'da iş yeri yangını: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Van'da iş yeri yangını: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden olurken, alevlerden dolayı binada mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden olurken, alevlerden dolayı binada mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulun 3 katlı bir binanın üst katındaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler çevrede büyük paniğe yol açarken, binada bulunan iki kişi çatıya çıkarak mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, tedbir amaçlı caddeyi iki yönlü trafiğe kapatırken, bölgeye sevk edilen İpekyolu ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, bir yandan alevleri kontrol altına almak için çalışma yürütürken, diğer yandan çatıda mahsur kalan iki kişiyi güvenli şekilde aşağı indirdi. Güvenlik amacıyla bina tahliye edilirken, olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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