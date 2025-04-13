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Van'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Van'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
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Van'ın Özalp ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve sürücüsü yaralandı. Olay sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Van-Saray kara yolunda meydana geldi. Hakan Karabulak yönetimindeki 06 FT 3173 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçta ise büyük hasar meydana geldi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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