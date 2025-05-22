Van'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Dereye Uçtu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet dereye uçtu.

Alınan bilgilere göre, olay, öğle saatlerinde ilçenin İslam Mahallesi yakınlarındaki Bahçesaray Deresi'nde meydana geldi. R. A. yönetimindeki 34 VU 5879 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı dereye uçtu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü R.A. kurtarılırken, kamyonet ise ekskavatör yardımıyla çıkarıldı. - VAN