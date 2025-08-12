Van'da Kayıp Kazım Özdemir'in Cesedi Sahilde Bulundu

Van'ın Edremit ilçesi sahilinde sabah saatlerinde bulunan cesedin, kayıp olarak aranan Kazım Özdemir'e ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Edremit ilçesi sahilinde bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin sabah saat 07.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Kazım Özdemir'e ait olduğu tespit edildi. Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN