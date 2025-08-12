Van'da Kayıp Kazım Özdemir'in Cesedi Sahilde Bulundu

Van'da Kayıp Kazım Özdemir'in Cesedi Sahilde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit ilçesinde sabah saatlerinde bulunan cesedin, kayıp olarak aranan Kazım Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Edremit ilçesi sahilinde sabah saatlerinde bulunan cesedin, kayıp olarak aranan Kazım Özdemir'e ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Edremit ilçesi sahilinde bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin sabah saat 07.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Kazım Özdemir'e ait olduğu tespit edildi. Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İclal Aydın'ı yıkan acı haber

İclal Aydın aldığı acı haberle ikinci kez yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcı yalanı değil gerçek! Yakaladığı hayvanın eti mavi çıktı

Avcı yalanı değil gerçek! Yakaladığı hayvanın eti mavi çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.