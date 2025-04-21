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Van'da Kayıp 16 Yaşındaki Kız Bulundu

Van'da Kayıp 16 Yaşındaki Kız Bulundu
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İşe gitmek üzere evden çıkan ve 16 Nisan'dan beri kayıp olan Sudenaz Özgel, Van Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda bulundu. Ailesine bilgi verildi.

Van'da işe gitmek için evden çıkan ve bir daha haber alınamayın 16 yaşındaki kız bulundu.

İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi'nde ikamet eden Sudenaz Özgel (16), 'işe gidiyorum' diye evden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda 16 Nisan 2025 tarihinde hakkında kayıp başvurusu bulunan Sudenaz Özgel (16) isimli kızımızın İpekyolu ilçesi Kazım Karabekir Caddesi civarında olduğu tespit edilmesi üzerine; 21 Nisan 2025 tarihinde tespit edilen noktaya geçilerek kayıp kızımız Sudenaz Özgel'e ulaşılmış ve ailesine bulunduğu bilgisi verilmiştir" denildi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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