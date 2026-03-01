Van'da kardan dolayı kapanan 390 yoldan 355'i açıldı

Van genelinde önceki gün etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilerken, kent genelinde kardan dolayı kapanan 390 yerleşim yeri yolunun 355'i açılırken, 35'inin ise açılma çalışmaları devam ediyor.

Van genelinde etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle kapanan 390 yerleşim yeri yolunun 355'i çalışma sonucu açılırken, kapalı bulunan Bahçesaray'da 8, Başkale'de 3, Çatak'ta 3, Gevaş'ta 6, Gürpınar'da 10, Saray'da 3 ve Tuşba ilçesinde 2 olmak üzere toplam 35 yerleşim yerinin yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı