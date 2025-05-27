Van'da Kamyonet Su Kanalına Uçtu: Sürücü Yaralandı

Van'da Kamyonet Su Kanalına Uçtu: Sürücü Yaralandı
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Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, su kanalına uçan kamyonetteki sürücü yaralandı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde kamyonetin su kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Kandahar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 DJ 227 plakalı kamyonetin su kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine ambulans, jandarma ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Kazada yaralanan sürücü ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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