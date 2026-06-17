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Van'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Van'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Van'ın Edremit ilçesinde kapalı kasa kamyonetin dereye düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Sürücü itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde kapalı kasa kamyonetin dereye düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece ilçeye bağlı Eminpaşa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kapalı kasa hafif ticari kamyonet dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile vatandaşlar suya girerek sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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