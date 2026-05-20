Van'da kamyonetler çarpıştı: 3 yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde kamyonetlerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 48 ACD 298 plakalı Fiat marka kapalı kasa kamyonet ile 04 AZ 262 plakalı kapalı kasa hafif ticari kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkartılan yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

