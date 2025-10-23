Van'da Kafeste Tutulan Kurt Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Van'ın Özalp ilçesinde kafeste tutulan kurt, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medyada paylaşılan bir kurt videosunu tespit ettiği belirtilerek, "Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile yapılan koordinasyonlu çalışma neticesinde, Özalp ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde ikamet eden H.K. (17) isimli şahsın evinde kapalı alanda tutulduğu görülen kurt muhafaza altına alınarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN