Van'da Kafeste Tutulan Kurt Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Van'da Kafeste Tutulan Kurt Jandarma Tarafından Kurtarıldı
Güncelleme:
Özalp ilçesinde sosyal medyada tespit edilen kafeste tutulan kurt, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu güvenli bir alana alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Van'ın Özalp ilçesinde kafeste tutulan kurt, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medyada paylaşılan bir kurt videosunu tespit ettiği belirtilerek, "Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile yapılan koordinasyonlu çalışma neticesinde, Özalp ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde ikamet eden H.K. (17) isimli şahsın evinde kapalı alanda tutulduğu görülen kurt muhafaza altına alınarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
