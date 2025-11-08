Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 304 Paket Sigara Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçak 304 paket sigara, 45 paket çay ve 162 parça gümrüksüz eşya ve malzeme ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde 162 parça kaçak eşya ve malzeme ele geçirilysç Şüpheli V.Ö. (41) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre adli işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyetinde ise bir araçta 304 paket kaçak sigara ve 45 paket çay ele geçirdi. Şüpheli M.Ö. (35) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre adli işlem yapıldı. - VAN