Van'da Kaçak Avlanan 19 Ton İçi Kefali Balığı Ele Geçirildi

Van'da Kaçak Avlanan 19 Ton İçi Kefali Balığı Ele Geçirildi
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Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda kaçak avlanmış toplamda 19 ton 200 kilogram ölü inci kefali balığı ele geçirdi.

Van'da 19 ton 200 kilo inci kefali balığı ele geçirildi

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sırasında kaçak avlanmış 19 ton 200 kilogram ölü inci kefali balığı ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi personelleri tarafından ilçenin Yalındüzü mevkiinde çalışma yaptığı belirtildi. Açıklamada, "İnci kefali balığı avlanma yasağına karşı icra edilen müşterek görev esnasında dere kenarında çuvallar içerisinde 19 ton 200 kilogram ölü inci kefali balığı tespit edilmiş olup Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere rızaen muhafaza altına alınmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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