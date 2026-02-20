Tuşba'da 11 kilo metamfetamin ele geçirildi
Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 kilo 373 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Van Valiliği, operasyonun devam ettiğini açıkladı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Tuşba ilçesi Çobanoğlu Mahallesi Dereüstü mevkii kırsalında 11 kilo 373 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır" denildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı