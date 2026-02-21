Haberler

Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri, bir kamyonette gümrük kaçağı 128 malzeme ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir kamyonette yaptığı aramada çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Haydarbey Mahallesi mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol noktasında durdurulan kapalı kasa kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonetin bagaj kısmında yapılan arama neticesinde; 80 adet muhtelif giyim malzemesi olmak üzere 128 adet gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.T. (31) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
