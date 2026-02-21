Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir kamyonette yaptığı aramada çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Haydarbey Mahallesi mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol noktasında durdurulan kapalı kasa kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonetin bagaj kısmında yapılan arama neticesinde; 80 adet muhtelif giyim malzemesi olmak üzere 128 adet gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.T. (31) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı