Özalp'ta iş yeri yangını

Van'ın Özalp ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin mutfağında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı