İş makinasının altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Van'ın Çaldıran ilçesinde iş makinasının altında kalan 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir iş makinesinin altında kalan E.K. (12) ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen çocuk hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

