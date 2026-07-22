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Van'da trafik kazası: 2 yaralı

Van'da trafik kazası: 2 yaralı
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Van-Edremit yolunda biri İran plakalı iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde biri İran plakalı 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Edremit yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 ACY 620 plakalı Pegueot marka otomobil ile İran plakalı 99 AR 309 plakalı Chery Tıggo marka otomobillerin çarpması sonucu meydana gelen trafik azasında 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisinin yapılaması için hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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