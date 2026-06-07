Van'da otomobiller çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Van'ın Çaldıran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çaldıran ilçesi Özalp yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaza ile ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı