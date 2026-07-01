Van'da araçlar çarpıştı: 8 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Van-Erciş yolu üzerindeki Göllü Kavşağı'nda sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan 8 kişi ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı