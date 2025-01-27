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Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör Tutuklandı

Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör Tutuklandı
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Van Emniyet Müdürlüğü, 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yaptığı tespit edilen 6 organizatör hakkında adli işlem yaptığını açıkladı. Operasyonlarda birçok düzensiz göçmenin de yakalandığı bildirildi.

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle 6 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda 6 organizatör hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi.

Öte yandan, Van Emniyet Müdürlüğü tarafından çok sayıda düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonların görüntüleri basınla paylaşıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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