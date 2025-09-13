Haberler

Van'da Freni Boşalan Tır Kamyonete Çarptı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde freni boşalan park halindeki tır, yol kenarındaki kamyonete çarptı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kamyonet hurdaya döndü.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde freni boşalan park halindeki tır, yol kenarında park halinde bulunan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet hurdaya dönerken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, ilçenin çıkışında meydana geldi. İlçenin girişinde park halinde olan tırın freni boşalmasıyla yol kenarında park halinde bulunan kamyonete çarptı. Kazanın meydana geldiği sırada kamyonette kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet adeta hurdaya dönerken, bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşandı. Olay yerine gelen ekipler, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
