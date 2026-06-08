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Van'da ev yangını

Van'da ev yangını
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Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı veya yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Vali Mithatbey Mahallesi Hilal Sokak'taki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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