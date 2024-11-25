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Van'da Ev ve Ahır Yangını Kontrol Altına Alındı

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Van’ın Gevaş ilçesinde çıkan yangında, ev ve ahır büyük zarar gördü, itfaiye ekipleri yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

Van'da ev ve ahır yangını

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde bir ve ahırda çıkan yağın, çevredeki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Gevaş ilçesine bağlı Daldere Mahallesi'nde ikamet eden Cumali İpek isimli vatandaşa ait ev ve ahırında meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevke dildi. Kısa sürede mahalleye ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik müdahale sonucu yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürürken, ev ve ahır büyük çapta hasar gördü.

Van'da Ev ve Ahır Yangını Kontrol Altına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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