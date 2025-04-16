Van'da Eş Zamanlı Operasyonda Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Van'da 13 adreste çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN - Van'da polis ekipleri tarafından 3 merkez ilçede 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ateşli silah ile mühimmat kaçakçılığı ve ticareti suçunun önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 15 Nisan 2025 tarihinde İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde; tespit edilen 11 ikamet, 1 iş yeri ve 1 depoda yapılan aramada; 10 adet tabanca, 408 adet şarjör, bin 603 adet fişek, 31 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet tüfek şarjörü, 22 adet kurusıkı tabanca, 470 adet silah kabzası, 427 adet icra mili, 37 adet icra yayı, 350 adet tabanca yayı, 28 adet silah parçası, 20 adet tetik yayı, 475 adet tetik tertibatı bulunan tabanca sürgüsü olmak üzere toplam 2 bin 241 adet silah parçası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 11 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.