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Van'da değişik suçlardan 21 kişi tutuklandı

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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan gözaltına alınan 93 şahıstan 21'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan gözaltına alınan 93 şahıstan 21'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 11-17 Aralık 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 866 devriye icra edildiği, 109 bin 405 şahıs ve 208 bin 721 aracın kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada, "Değişik suçlardan arandığı tespit edilen toplam 93 şahıs yakalanmış olup 21'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından da 13-17 Aralık 2023 tarihleri arasında icra edilen Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ Mercek-II Operasyonlarında nitelikli suçlardan aranan 9 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen 'Hırsızlık' olayına müdahale edilmiş ve şüpheli 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Van genelinde 'Nitelikli Yağma' suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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