Van'da çocuk parkını yaktılar
Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Kalecik TOKİ'deki parkta meydana geldi. Kimlikleri öğrenilemeyen kişi yada kişiler tarafından yanıcı madde dökülerek yakıldı. İhbar üzerine olay yerine giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa