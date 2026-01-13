Haberler

Van'da çocuk parkını yaktılar

Van'da çocuk parkını yaktılar
Güncelleme:
Tuşba ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir çocuk parkı yakıldı. Yangın, Kalecik TOKİ'deki parkta meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından bir çocuk parkı yakıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Kalecik TOKİ'deki parkta meydana geldi. Kimlikleri öğrenilemeyen kişi yada kişiler tarafından yanıcı madde dökülerek yakıldı. İhbar üzerine olay yerine giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

500

