Van'da Çırak Sazlığı'nda Yangın Çıktı

Van'ın Özalp ilçesinde bulunan ve önemli sulak alanlarından biri olan Çırak sazlığında çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Özalp ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, yağmur ve kar sularıyla beslenen 300 dönümlük alan üzerindeki Çırak sazlığında Çıktı. Çırak Mahallesi yakınlarında bulunan sazlıkta çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Mahalle sakini Ergin Yırdırımçakar, "Dün gece geç saatlerde başlayan yangın kontrol altına alınamadı. Burası birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Onların gelmesini bekliyoruz" dedi - VAN