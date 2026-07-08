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Van'da camide yangın

Van'da camide yangın
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Van'ın Tuşba ilçesinde bir camide sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında camide büyük çapta maddi hasar oluştu, nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde bir camide sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 04.10 sularında ilçeye bağlı Hıdır Mahallesi' Camii'nde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek caminin minaresi ve bazı bölümlerine yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Tuşba itfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Camide büyük çapta maddi hasar meydana gelirken yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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