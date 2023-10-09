Van'da Bisiklet Hırsızı Yakalandı

Van'da güvenlik kamerası tarafından çalarken görüntülenen bisiklet hırsızı, polis ekipleri tarafından aynı gün yakalandı. Bisiklet sahibine teslim edildi ve adli tahkikat başlatıldı.

Van'da bisiklet çalarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şahıs, polis ekiplerince aynı gün yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından "Van Memur-Sen TOKİ'de Hırsızlık Vakası" şeklinde paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış olup ele geçirilen bisiklet, tarafımızca sahibine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Bisikletini teslim alan şahıs ise polis ekiplerine teşekkür etti. - VAN