Van'da çatı yangını
Tuşba ilçesinde Berkan E'ye ait evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatıda hasar meydana geldi.
Van'ın Tuşba ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Topaktaş Mahallesi'nde ikamet eden Berkan E'nin evinin çatısında meydana geldi. Yangın ihbarını alan Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatıda hasar oluştu. - VAN
