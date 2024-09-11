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Van'da bir depoda çıkan yangında 30 ton temizlik bezi ve 210 koli cam suyu yandı

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Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde bir depoda çıkan yangında 30 ton temizlik bezi ve 210 koli cam suyu yanarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Van'ın Tuşba ilçesine bir depoda çıkan yangında korkulu anlar yaşanırken, 30 ton temizlik bezi, 210 koli cam suyu yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi Müştehir Sokaktan ikamet eden Abdülkadir Topaş'a ait depoda meydana geldi. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın ihbar üzerine bölgeye Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için büyük mücadele etti. Destek amaçlı bölgeye ikinci bir itfaiye ekibi ile iş makinesi sevk edilirken yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında 30 ton temizlik bezi, 210 koli cam suyu, kullanılmayan ahşap kapı ve pencereler yanarken 200 metrekare dükkanın çatısı da kullanıIamaz hale geldi. Öte yandan iş yerine yakın olan Suat Özer'e ait 4 katlı binanın 3 katının pencereleri de yangından dolayı patladı. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seyrantepe İtfaiye 3-sayfa Güncel Tuşba Yaşam Olay van

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