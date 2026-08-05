Gevaş'ta Anız Yangını Söndürüldü

Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gevaş Devlet Hastanesi civarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı