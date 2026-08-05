Haberler

Gevaş'ta Anız Yangını Söndürüldü

Gevaş'ta Anız Yangını Söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Gevaş ilçesinde Gevaş Devlet Hastanesi yakınlarında belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu yangın söndürüldü; can veya mal kaybı yaşanmadı.

Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gevaş Devlet Hastanesi civarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Bu haline gelen yorumlara bakın nasıl yanıt verdi
Süreç yasasına İYİ Parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı

Süreç yasasına bir parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı
Çiftliğin havalandırma sistemi bozuldu! Binlerce hayvan telef oldu

Elektrik kesildi, 4 bini birden öldü
Ziraat Türkiye Kupası'nda maç tarihleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda final dahil tüm maçların tarihi belli oldu
Salah'ın ablasından paylaşım geldi: Yeniden izlemeye başlayacağım

Salah'ın ablasından paylaşım geldi

'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin

Dosyaya giren şok ifade: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin