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Van'da anız yangını kontrol altına alındı

Van'da anız yangını kontrol altına alındı
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Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında can veya mal kaybı yaşanmadı.

Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altıntepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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