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Van’da anız yangını

Van’da anız yangını
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Van’ın Tuşba ilçe kırsalında çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Van'ın Tuşba ilçe kırsalında çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayanıs Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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