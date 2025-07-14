Van'da 55 Kişi Hapis Cezasıyla Tutuklandı

Van'da 55 Kişi Hapis Cezasıyla Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Emniyet Müdürlüğü, kamu düzenini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde 241 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 şahsı tutukladı. Ayrıca çok sayıda silah ve mermi de ele geçirildi.

Van'da 241 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 şahıs yakalanıp adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında 1 adet Ak-47 tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 45 adet fişek ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 302 aranan şahıs yakalanmış, 241 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı

İddiaların ardından ekiplerden ilk adım geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla

Eski dostlar kanlı bıçaklı oldu! Son hamle Elon Musk'tan geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.