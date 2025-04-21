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Van'da 48 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Van'da 48 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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Van Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan 9 şüpheliyi yakalayarak toplamda 48 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 48 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 41 kilo 640 gram metamfetamin, 6 kilo 500 gram skunk ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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