Van'da 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.15 sıralarında İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlar olay yerinden kaldırılana kadar ulaşım kontrollü sağlandı. - VAN