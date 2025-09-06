Haberler

Van'da 334 Koyun Kayalıklardan Düşerek Telef Oldu

Van'da 334 Koyun Kayalıklardan Düşerek Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Çatak ilçesinde bir sürüye ait 334 koyun, kayalıklardan düşerek telef oldu. Olay, gece saatlerinde Çılga Mahallesi Bölmetaş mezrasında meydana geldi. Sürüdeki bir koyunun kayalıklardan düşmesiyle diğer koyunlar da uçuruma atladı. Hayvan sahipleri durumu yetkililere bildirdi.

Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen olayda, bir sürüye ait 334 koyun kayalıklardan düşerek telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, ilçeye bağlı Çılga Mahallesi Bölmetaş mezrası kırsalında meydana geldi. Koyun sürüsünün gece saatlerinde yaylada otlatıldıkları sırada sürünün en önündeki koyun kayalıkların bulunduğu alanda uçurumu fark edemeyerek düştü. Sürünün en başındaki koyunun düşmesinin ardından sürüdeki diğer koyunlar da onu takip ederek uçuruma atladı. Çobanın olay fark edip hay Van sahiplerine haber vermesi üzerine olay yerinde giden vatandaşlar, yaptıkları kontrolde 18 vatandaşa ait 334 koyunun telef olduğunu gördüler. Hay Van sahipleri haber vermesi üzerine Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nden 2 ekip bölgeye giderek zarar tespit çalışması yaptı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Survivor Almeda Baylan gözyaşları içinde boşanma kararı aldığını açıkladı

"Cinsel hayatımızı ifşa etti" iddiası! Survivor'ın yıldızı boşanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü

Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.