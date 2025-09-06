Van'da 334 Koyun Kayalıklardan Düşerek Telef Oldu

Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen olayda, bir sürüye ait 334 koyun kayalıklardan düşerek telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, ilçeye bağlı Çılga Mahallesi Bölmetaş mezrası kırsalında meydana geldi. Koyun sürüsünün gece saatlerinde yaylada otlatıldıkları sırada sürünün en önündeki koyun kayalıkların bulunduğu alanda uçurumu fark edemeyerek düştü. Sürünün en başındaki koyunun düşmesinin ardından sürüdeki diğer koyunlar da onu takip ederek uçuruma atladı. Çobanın olay fark edip hay Van sahiplerine haber vermesi üzerine olay yerinde giden vatandaşlar, yaptıkları kontrolde 18 vatandaşa ait 334 koyunun telef olduğunu gördüler. Hay Van sahipleri haber vermesi üzerine Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nden 2 ekip bölgeye giderek zarar tespit çalışması yaptı. - VAN