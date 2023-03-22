Van'da 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçildi

Van'da narkotik polisi tarafından bir ev ve bir minibüste yapılan operasyonda 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da narkotik polisi tarafından bir ev ve bir minibüste yapılan operasyonda 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir minibüs ile bir evde narkotik köpeği Bobi ile arama yapıldı. Yapılan aramada 22 kilo 300 gram esrar, 7 kilo 120 gram Afyon sakızı ve 2 kilo 350 gram metamfetamin olmak üzere toplam 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - VAN