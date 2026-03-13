Haberler

Van'da altın hammaddeli tarihi eser operasyonu: 3,5 milyon liralık eser ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3,5 milyon TL değerinde 8 adet hammaddesi altın olan tarihi eser ele geçirildi. Üç şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 3,5 milyon TL değerinde 8 adet hammaddesi altın olan tarihi eser ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çaldıran ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığına yönelik icra edilen faaliyet neticesinde piyasa değeri 3 milyon 500 bin TL olan 8 adet hammaddesi altın olan tarihi eser ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheliler M.S.Y. (39), S.K. (58 ve A.Ş. (59) isimli şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, tarihi mirasımızın korunmasını ve her türlü tarihi eser kaçakçılığını önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
